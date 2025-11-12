Mecanica Ceahlau legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mecanica Ceahlau hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,6 Millionen RON vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen RON in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at