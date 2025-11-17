Med Life: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Med Life gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 0,01 RON lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Med Life mit 0,010 RON je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Quartal hat Med Life 788,0 Millionen RON umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 668,3 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at