Med Life: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Med Life hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 RON gegenüber -0,030 RON im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 885,9 Millionen RON beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 796,3 Millionen RON umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at