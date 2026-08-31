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31.08.2026 06:31:29
Med Life: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Med Life hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 RON gegenüber -0,030 RON im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 885,9 Millionen RON beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 796,3 Millionen RON umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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