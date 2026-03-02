02.03.2026 06:31:29

Med Life stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Med Life hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 810,7 Millionen RON ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 736,9 Millionen RON in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 RON, nach 0,050 RON im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,17 Milliarden RON – ein Plus von 16,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Med Life 2,72 Milliarden RON erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,028 RON je Aktie sowie einem Umsatz von 3,20 Milliarden RON gelegen.

