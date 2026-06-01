Med Life: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Med Life hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 RON. Im Vorjahresviertel waren 0,030 RON je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 853,1 Millionen RON – ein Plus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Med Life 777,6 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at