Medalist Diversified REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Medalist Diversified REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Medalist Diversified REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,740 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at