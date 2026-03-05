|
05.03.2026 06:31:28
Medalist Diversified REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Medalist Diversified REIT lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medalist Diversified REIT ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,900 USD. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,40 Millionen USD gegenüber 9,74 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
