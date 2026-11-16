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16.11.2026 06:31:29
Medalist Diversified REIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Medalist Diversified REIT ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medalist Diversified REIT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 2,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Medalist Diversified REIT noch ein Gewinn pro Aktie von -0,330 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medalist Diversified REIT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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