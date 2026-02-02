Medallion Bank Non-Cum Perp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Medallion Bank Non-Cum Perp hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 85,2 Millionen USD – ein Plus von 21,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medallion Bank Non-Cum Perp 70,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 21,09 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medallion Bank Non-Cum Perp 19,20 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 303,91 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Medallion Bank Non-Cum Perp 265,11 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at