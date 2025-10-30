Medallion BK salt lake city utah Non-cum perp Aktie
ISIN: US58404D3098
30.10.2025 03:31:55
Medallion Bank Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Medallion Bank (MBNKO) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $13.99 million. This compares with $13.97 million last year.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $58.17 million from $53.81 million last year.
Medallion Bank earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $13.99 Mln. vs. $13.97 Mln. last year. -Revenue: $58.17 Mln vs. $53.81 Mln last year.
