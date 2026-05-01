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01.05.2026 06:31:29
Medallion Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Medallion Financial äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Medallion Financial mit einem Umsatz von insgesamt 81,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,37 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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