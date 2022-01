Medallion Financial legte Quartalsergebnis vor

Medallion Financial lud am 28.01.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,390 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,3 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,420 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 104,88 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 136,77 Millionen USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD sowie einen Umsatz von 146,57 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at