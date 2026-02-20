Medallion Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Medallion Financial gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Medallion Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medallion Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 95,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 81,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,78 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Medallion Financial im vergangenen Geschäftsjahr 353,31 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medallion Financial 302,56 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at