Medallion Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Medallion Financial hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Medallion Financial im vergangenen Quartal 83,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medallion Financial 77,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at