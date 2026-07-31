Medallion Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medallion Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 86,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at