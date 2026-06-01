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01.06.2026 06:31:29
Medaro Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Medaro Mining hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medaro Mining ein EPS von -0,130 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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