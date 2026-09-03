Medaro Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medaro Mining präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at