Medartis Gruppe übernimmt das M.A.R.C. Institute und etabliert damit ihr erstes Ausbildungszentrum in den USA

WARSAW, Indiana, und DORAL, Florida, 17. September 2026: Die Medartis Gruppe (MED:SW), gibt heute die Übernahme des M.A.R.C. Institute in Doral, Florida, bekannt. Das Institut zählt zu den weltweit grössten Einrichtungen für chirurgische Weiterbildung und Bioskills-Forschung. Es wird unter seinem bisherigen Namen und vom bisherigen Team weitergeführt.

Das M.A.R.C. Institute in Doral, Florida, wurde 2008 von Chirurgen gegründet und verfügt über 36 voll ausgestattete Operationsplätze, an denen bis zu 140 Teilnehmer gleichzeitig ausgebildet werden können. Es unterstützt Training und Forschung in der Orthopädie sowie weiteren medizinischen Fachbereichen und deckt dabei sowohl Forschung und Entwicklung als auch die Ausbildung von Studierenden ab. Mit der neuen Eigentümerschaft erhält das Institut eine langfristige Grundlage. Sein Ausbildungsprogramm und das Tagesgeschäft werden unter der Leitung von Heloise Peixoto weitergeführt.

Das Institute befindet sich in unmittelbarer Nähe des Miami International Airport und bietet praxisorientierte Schulungen an anatomischen Präparaten an und schafft damit für Chirurgen Bedingungen, die denen im Operationssaal sehr nahekommen. Medartis plant in die Modernisierung des Zentrums zu investieren, während es in dieser Übergangsphase geöffnet bleibt.

Die Fortbildungsinhalte, Forschungsausrichtung und akademischen Standards des Zentrums werden weiterhin von der Chirurgengemeinschaft bestimmt. Universitäten, medizinische Fachgesellschaften, Medizinprodukthersteller und andere Dritte können die Einrichtung weiterhin für ihre eigenen Fortbildungs- und Forschungsprogramme buchen, und bestehende Buchungen werden wie vereinbart eingehalten.

In Zusammenarbeit mit führenden Universitäten ist das M.A.R.C Institute auch in Brasilien aktiv und unterhält Standorte in São Paulo, Rio de Janeiro und Curitiba. Diese Standorte ermöglichen eine dezentralere Durchführung von Ausbildungs- und Fortbildungsmassnahmen in einer Region, in der die Medartis Gruppe bereits mit den Marken Medartis und NeoOrtho direkt vertreten ist.

«Die USA sind für uns ein prioritärer Markt und unsere am schnellsten wachsende Region. Ein eigenes Trainingszentrum vor Ort ist ein konsequenter nächster Schritt, denn wir investieren in in unsere beiden strategischen Säulen: Innovation und Ausbildung. Die chirurgische Weiterbildung prägt unsere Arbeitsweise seit der Gründung von Medartis. Chirurginnen und Chirurgen entscheiden sich in der Regel dann für ein System, wenn sie selbst damit gearbeitet haben. Mit dem M.A.R.C. Institute verfügen wir nun über ein eigenes Trainingszentrum in den USA. Damit bieten wir praxisnahe Trainings unter Anleitung von Experten in ganz Amerika an», sagt Matthias Schupp, CEO von Medartis.

„Wir freuen uns, Teil des Netzwerks der Medartis Gruppe zu werden, die über umfassende Erfahrung im Bereich der chirurgischen Aus- und Weiterbildung verfügt. Durch diese Übernahme wird die Mission des M.A.R.C. Institute fortgesetzt. Unterstützt wird dies durch geplante Investitionen in unsere Infrastruktur, die das Kursangebot des Zentrums erweitern werden“, führt Al Weinstein, Mitgründer und bisheriger CEO des M.A.R.C. Institute, aus.

Kontakt

Medartis Holding AG, Corporate Communications, Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basel

Fabian Hildbrand, Head of Corporate Communications,

E-Mail: investor.relations@medartis.com

Andreas Richter, Corporate Communications Manager,

E-Mail: corporate.communication@medartis.com

Tel. +41 61 633 37 36 / +41 61 633 37 34

Über das M.A.R.C. Institute

Das Miami Anatomical Research Center (M.A.R.C. Institute) mit Sitz in Doral, Florida, ist eine 2008 gegründete Einrichtung für chirurgische Ausbildung an menschlichen Präparaten und Bioskills-Forschung. Das Zentrum liegt nur 15 Minuten vom Miami International Airport entfernt und ist für Teilnehmer aus Nord- und Südamerika gut erreichbar. Das Anatomielabor ist für praktische Übungen unter realistischen Operationsbedingungen mit gefrorenen Präparaten ausgelegt und verfügt über 36 voll ausgestattete Stationen für bis zu 140 Teilnehmer, die auch auf kleinere Gruppen skaliert werden können. CT-Scan-Möglichkeiten sowie Funktionen zur Fraktursimulation machen das Trainingserlebnis besonders realistisch. Die Ausbildungs- und Forschungsaktivitäten decken die Orthopädie und andere medizinische Fachgebiete ab und richten sich an Universitäten, medizinische Fachgesellschaften, Industriepartner und individuelle Chirurgen. Weitere Informationen: https://marc.institute/

Über die Medartis Gruppe