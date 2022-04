Medartis lanciert eine CHF-Wandelanleihe von CHF 125 bis 150 Mio.

Die vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe (die "Anleihe") ist in Medartis Namenaktien aus bedingtem Kapital wandelbar. Der Erlös der Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur weiteren finanziellen Stärkung und strategischen Flexibilität der Emittentin verwendet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und ist mit einer Put-Option nach 5 Jahren für die Anleihegläubiger und einer Soft-Call-Option nach 5 Jahren für die Emittentin ausgestattet. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon von 1,00 bis 1,25 % pro Jahr verzinst. Die Spanne für die Wandelprämie liegt zwischen 32,5 % und 37,5 % über dem Referenzpreis, der dem Platzierungspreis pro Aktie im Rahmen einer Sekundärmarktplatzierung (Delta Placement) entspricht. Die Joint Bookrunners bieten den Anleihekäufer(innen) gleichzeitig auch ein Delta Placement an. Dies erleichtert es ihnen, ihr Marktrisiko durch den Verkauf von Aktien abzusichern.

Die Anleihe hat eine Stückelung (Nennwert) von CHF 200 000 und wird zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wird, erfolgt die Rückzahlung zu 100% des Nennwerts. Die Verzinsung der Anleihe unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer (derzeit 35%). Das Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre ist ausgeschlossen.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich am Freitag vor Handelsbeginn festgelegt, und die Abrechnung wird voraussichtlich am oder um den 13. April 2022 (T+3) erfolgen. Die Anleihe wird nicht zum Handel oder zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange (wo die Medartis-Aktien kotiert sind) oder an einem anderen Handelsplatz in der Schweiz zugelassen sein. Der Antrag auf Zulassung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich spätestens drei Monate nach dem Abwicklungsdatum gestellt.

Die Emittentin hat einem 90-tägigen Lock-up ab dem Zahlungsdatum zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Bryan, Garnier & Co agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist Joint Bookrunner und KNG Securities agiert als Lead Placement Agent.

THE OFFERING CONSISTS OF A PRIVATE PLACEMENT EXCLUSIVELY TO PROFESSIONAL INVESTORS IN SWITZERLAND AND QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE SWITZERLAND. THE BONDS WILL BE OFFERED TO INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA (THE 'UNITED STATES' OR 'US') IN RELIANCE ON 'REGULATION S' UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND IN COMPLIANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE IN EVERY COUNTRY WHERE THE OFFERING TAKES PLACE. MANUFACTURER TARGET MARKET (MIFID II PRODUCT GOVERNANCE) FOR THE BONDS IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY (ALL DISTRIBUTION CHANNELS). NO 'PACKAGED RETAIL AND INSURANCE-BASED INVESTMENT PRODUCTS REGULATIONS' (PRIIP) KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) HAS BEEN PREPARED AS THE OFFERING IS NOT AVAILABLE TO RETAIL IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA).

Über Medartis

Medartis wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an 14 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com.



Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar, noch ist sie ein Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG"), und es wurde und wird auch kein solcher Prospekt für oder im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt. Das Angebot ist in der Schweiz von der Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospekts im Sinne des FIDLEG befreit.

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf die Medartis Holding AG und ihr Geschäft enthalten. Solche Aussagen sind mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften der Medartis Holding AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die Leser sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Medartis Holding AG lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder die Medartis Holding AG noch ihre Verwaltungsräte, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der gegebenen oder implizierten Ansichten.

Diese Mitteilung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung, Verteilung oder Freigabe in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Kanada, Südafrika, Australien oder Japan oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Bekanntgabe rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz dieses Dokuments oder anderer darin erwähnter Informationen gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Diese Mitteilung stellt kein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 der Europäischen Union (die "EU-Prospektverordnung") oder der EU-Prospektverordnung, wie sie aufgrund des UK European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK-Prospektverordnung") Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, der Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") oder im Vereinigten Königreich dar. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen an Personen im EWR oder im Vereinigten Königreich werden gemäß den Ausnahmeregelungen der EU-Prospektverordnung und der UK-Prospektverordnung von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für Angebote der Schuldverschreibungen erfolgen. In den Mitgliedsstaaten des EWR wird diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") verteilt und richtet sich auch nur an diese. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order"), (ii) vermögende Privatpersonen im Sinne von Artikel 49 der Order oder (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig weitergegeben werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage der folgenden Webseiten oder deren Inhalt handeln oder sich darauf verlassen. Die Wertpapiere der Medartis Holding AG stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben.