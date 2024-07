MedBright AI Investments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MedBright AI Investments ließ sich am 28.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedBright AI Investments die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at