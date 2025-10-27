MedBright AI Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MedBright AI Investments hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das vergangene Quartal hat MedBright AI Investments mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 266,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at