MedCap AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MedCap AB präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,60 SEK. Im Vorjahresviertel hatte MedCap AB 3,60 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 606,3 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MedCap AB einen Umsatz von 521,7 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at