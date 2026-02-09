MedCap AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MedCap AB hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,30 SEK. Im Vorjahresviertel hatte MedCap AB 2,80 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 591,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 474,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,70 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 14,00 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,11 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 16,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,81 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 17,92 SEK sowie einen Umsatz von 2,09 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at