MedCap AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MedCap AB hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 501,5 Millionen SEK – ein Plus von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MedCap AB 413,1 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at