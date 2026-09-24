Medco Energi Internasional präsentierte Quartalsergebnisse

Medco Energi Internasional hat am 21.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 148,89 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,19 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Medco Energi Internasional im vergangenen Quartal 13 075,13 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medco Energi Internasional 9 527,92 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at