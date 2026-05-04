Medco Energi Internasional: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Medco Energi Internasional ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medco Energi Internasional die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 45,51 IDR. Im letzten Jahr hatte Medco Energi Internasional einen Gewinn von 11,44 IDR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11 265,21 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 9 161,41 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at