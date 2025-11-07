Medi Assist Healthcare Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Medi Assist Healthcare Services hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Medi Assist Healthcare Services 2,99 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Medi Assist Healthcare Services mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 28,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at