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11.08.2026 06:31:29
Medi Assist Healthcare Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Medi Assist Healthcare Services präsentierte am 08.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,71 INR. Im Vorjahresviertel hatte Medi Assist Healthcare Services 3,18 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,37 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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