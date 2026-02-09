Medi Assist Healthcare Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Medi Assist Healthcare Services hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,20 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,88 Prozent auf 2,40 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at