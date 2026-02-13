Medi-Caps gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medi-Caps lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,61 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,640 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 43,0 Millionen INR gegenüber 40,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at