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06.11.2026 06:31:28
Medi-Caps veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Medi-Caps hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Medi-Caps vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,460 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Medi-Caps 57,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 186,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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