Medi-Caps veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Medi-Caps hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Medi-Caps vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,460 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Medi-Caps 57,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 186,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at