Medi Lifestyle: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Medi Lifestyle äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,08 Prozent auf 0,1 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at