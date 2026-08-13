Medi Lifestyle: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Medi Lifestyle ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medi Lifestyle die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 86,36 Prozent auf 0,0 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen SGD gelegen.

Redaktion finanzen.at