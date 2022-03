Media and Games Invest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Media and Games Invest äußerte sich am 28.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,084 EUR gegenüber 0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 48,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,033 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 252,20 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 140,21 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,166 EUR und einen Umsatz von 247,42 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at