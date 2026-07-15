MEDIA DO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MEDIA DO äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 53,99 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,07 Milliarden JPY – ein Plus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MEDIA DO 26,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at