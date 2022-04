MEDIA DO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MEDIA DO präsentierte am 15.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,19 Prozent auf 26,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 93,22 JPY. Im Vorjahr waren 104,52 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 98,99 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MEDIA DO einen Umsatz von 83,54 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 96,30 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 104,25 Milliarden JPY belaufen.

