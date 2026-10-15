MEDIA DO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MEDIA DO hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,95 JPY, nach 33,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 31,24 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at