MEDIA DO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEDIA DO gab am 15.07.2022 die Zahlen für das am 31.05.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 20,01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEDIA DO 39,50 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 26,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at