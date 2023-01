MEDIA DO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEDIA DO hat am 17.01.2023 das Zahlenwerk zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,970 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MEDIA DO ein EPS von 16,34 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MEDIA DO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

