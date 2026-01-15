MEDIA DO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MEDIA DO hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 20,15 JPY. Im letzten Jahr hatte MEDIA DO einen Gewinn von 22,39 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MEDIA DO einen Umsatz von 24,39 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at