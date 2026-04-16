MEDIA DO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MEDIA DO veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MEDIA DO 29,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

MEDIA DO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 119,85 JPY gegenüber 90,08 JPY je Aktie im Vorjahr.

MEDIA DO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 108,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 101,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at