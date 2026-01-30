MEDIA GLOBAL LINKS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MEDIA GLOBAL LINKS gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -5,320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

MEDIA GLOBAL LINKS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 413,3 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 486,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at