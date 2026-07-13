Media Kobo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Media Kobo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Media Kobo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,81 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 392,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 466,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at