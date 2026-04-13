13.04.2026 06:31:29

Media Kobo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Media Kobo hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,00 JPY. Im Vorjahresquartal waren -2,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 480,3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 411,5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at

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