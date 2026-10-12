Media Kobo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Media Kobo präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Media Kobo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 33,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,040 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 391,2 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 450,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 66,610 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Media Kobo ein Ergebnis je Aktie von -50,210 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,95 Prozent auf 1,61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at