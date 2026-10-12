12.10.2026 06:31:29

Media Kobo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Media Kobo präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Media Kobo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 33,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,040 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 391,2 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 450,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 66,610 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Media Kobo ein Ergebnis je Aktie von -50,210 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,95 Prozent auf 1,61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen