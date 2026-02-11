Media Matrix Worldwide: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Media Matrix Worldwide hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,01 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Media Matrix Worldwide mit 0,010 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 3,36 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at