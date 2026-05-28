Media Prima Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Media Prima Bhd äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,23 Prozent auf 192,1 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at