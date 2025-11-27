Media Prima Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Media Prima Bhd präsentierte am 26.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,9 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Media Prima Bhd einen Umsatz von 194,9 Millionen MYR eingefahren.

