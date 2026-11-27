Media Prima Bhd hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem Umsatz von 186,1 Millionen MYR, gegenüber 198,9 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,43 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at