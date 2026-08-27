Media Prima Bhd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Media Prima Bhd hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 184,6 Millionen MYR, gegenüber 222,5 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,00 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,010 MYR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,020 MYR je Aktie erzielt worden.

Media Prima Bhd hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 780,19 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 857,01 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at